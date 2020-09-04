Ярмоленко став найрезультативнішим гравцем збірної в історії

Він обійшов Шевченка за кількістю голів і результативних передач.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом у матчі Ліги націй зі Швейцарією (2:1) і вийшов на перше місце в національній команді за загальною кількістю голів і результативних передач, повідомляє Transfermarkt.

Тепер на рахунку 30-річного Ярмоленка 58 результативних дій - 38 голів і 20 результативних передач.

Він обійшов Андрія Шевченка, у якого 48 голів і 9 гольових пасів (57).

У топ-5 також входять Євген Коноплянка (21+12), Олег Гусєв (13+9) і Сергій Ребров (15+2).

Як повідомляв Укрінформ, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.