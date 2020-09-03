Україна - Швейцарія. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу Ліги націй УЄФА між футболістами національних збірних України та Швейцарії.

Україна - Швейцарія

0:0

3 вересня 2020 року. Львів. Початок матчу - 21.45. Температура повітря +16 С.

Ласкаво просимо на 35-тисячний стадіон "Арена Львів" на поєдинок розіграшу Ліги націй УЄФА-2020/21, в якому зустрічаються національні збірні України та Швейцарії.

Стартові склади (поки недоступні).

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко (Україна).

Швейцарія - .

Головний тренер - Володимир Петкович (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Швейцарія).

Арбітр - Андреас Екберг (Швеція)

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Історія протистояння національних збірних України та Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу у серії пенальті (3:0). У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию - 2:2.

Збірні України та Швейцарії виступають у групі 4 Ліги А разом з командами Німеччини та Іспанії, які у паралельному матчу зійдуться у Штутгарті.

У другому турі, 6 вересня, команда Андрія Шевченка зустрінеться на арені Альфредо Ді Стефано у Мадриді з іспанцями, а швейцарці прийматимуть німців на "Санкт-Якоб Парк" у Базелі.

Фото: Укрінформ.