Чекаю від команди хорошого футболу – Шевченко

Сьогодні у Львові збірна України грає стартовий матч Ліги націй проти Швейцарії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений тим, як національна команда провела збір перед стартовим матчем Ліги націй зі Швейцарією, повідомляє сайт УАФ.

«Ми все робимо, щоб гравці швидше згадали всі ті зв'язки, що були. Ще раз хочу подякувати клубам за цей міні-збір, який вдалося організувати. Нам вдалося і попрацювати над тактикою, і фізично, щоб підняти трохи тонус команди. Думаю, ми достатньо розібрали наших суперників по матчам, я чекаю хорошого футболу завтра і реакції від гравців.

У нас є мета на наступний рік – чемпіонат Європи, плюс Ліга націй, плюс відбір на чемпіонат світу-2022. Я підписав зі збірною контракт на 2,5 року. І думками я поки зі збірною. В майбутньому – зрозуміло, можуть бути інші варіанти, але поки я працюю зі збірною.

Величезне спасибі за прийом Львову. Нам не можна ні з ким спілкуватися, але ми відчуваємо підтримку в цьому місті. Це особливе місто для команди, вона завжди вдало тут грала. Ми всі розуміємо, яка ситуація сьогодні – є певні обмеження, в які поставили всіх. Гра без глядачів – вона повинна проходити так. Ми це приймаємо, розуміємо, що глядачів нам не вистачає, сподіваємося, що вони скоро повернуться», - розповів Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, матч Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня у Львові. Поєдинок розсудить шведська бригада арбітрів на чолі з Андреасом Екбергом. Початок зустрічі о 21:45.

Фото: сайт УАФ