Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія

У четвер, 3 вересня, футболісти національної збірної України проведуть у Львові стартовий поєдинок другого розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому прийматимуть команду Швейцарії.

На думку букмекерів, незначну перевагу у цьому протистоянні мають суперники команди Андрія Шевченка, передає Укрінформ.

Авторитетна букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу української збірної з коефіцієнтом 2,70, показник успіху швейцарців оцінюється у 2,55, нічия - 3,20.

Історія протистояння національних збірних України та Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу у серії пенальті (3:0). У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию - 2:2.

Матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія відбудеться на "Арені Львів", початок о 21.45.

В іншій зустрічі четвертої групи елітної Ліги А збірна Німеччини в Штутгарті зійдеться з національною командою Іспанії.

Фото: football-match24.com.