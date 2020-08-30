Букмекери дали прогноз на матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія
На думку букмекерів, незначну перевагу у цьому протистоянні мають суперники команди Андрія Шевченка, передає Укрінформ.
Авторитетна букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу української збірної з коефіцієнтом 2,70, показник успіху швейцарців оцінюється у 2,55, нічия - 3,20.
Історія протистояння національних збірних України та Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу у серії пенальті (3:0). У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию - 2:2.
Матч Ліги націй УЄФА Україна - Швейцарія відбудеться на "Арені Львів", початок о 21.45.
В іншій зустрічі четвертої групи елітної Ліги А збірна Німеччини в Штутгарті зійдеться з національною командою Іспанії.
Фото: football-match24.com.