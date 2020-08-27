В Лізі націй дамо шанс молодим гравцям – Шевченко

Головний тренер пояснив, чому бельгійські легіонери і Ярмоленко приїдуть в розташування команди в кінці збору.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що матчі в Лізі націй – прекрасна можливість для експериментів зі складом перед проведенням у 2021 році чемпіонату Європи, повідомляє сайт УАФ.

«Ми розглядаємо Лігу націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо експериментувати, дамо можливість молодим гравцям проявити себе.

Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро або в кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців.

Бельгійські легіонери і Ярмоленко приїдуть в розташування команди в кінці збору. Чому? Вони не могли приїхати раніше, чемпіонати в Європі стартують в різні терміни. Вважаю, правильно залишити Ярмоленка в клубі, він отримає там ігрову практику. Ці футболісти прибудуть у другій частині збору, коли піде вже безпосередня підготовка до матчів», - розповів Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України зіграє зі Швейцарією 3 вересня у Львові. Матч з Іспанією відбудеться 6 вересня в Мадриді.