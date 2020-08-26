Збірна України з футболу розпочинає у Харкові підготовку до Ліги націй

У середу, 26 серпня, національна футбольна команда України у Харкові розпочинає свій перший тренувально-підготовчий збір у 2020 році.

Близько опівдня чартерним рейсом з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харкова вирушила делегація "синьо-жовтих" у складі тренерського штабу, адміністративного й медичного персоналу та 19-ти гравців, повідомляє прессекретар збірної Олександр Гливинський.

Більшість із цих вихованців головний тренер команди Андрій Шевченко вніс до розширеного переліку з 37-ми виконавців для підготовки до стартових матчів Ліги націй УЄФА.

Керманич збірної у зв’язку з великою кількістю травмованих оборонців додав до списку центрбека київського "Динамо" Олександра Сироту. Для 20-річного футболіста це дебютний виклик до національної команди.

У середу роботу на зборі розпочнуть гравці "Динамо" та "Шахтаря", а також Олександр Зінченко, клуб якого ("Манчестер Сіті") перебуває у відпустці.

Оскільки решта зарубіжних команд, за які виступають українські збірники, готується до матчів внутрішніх чемпіонатів, хлопці прибуватимуть до розташування національної команди упродовж тижня, після їхніх клубних поєдинків.

На зборі в Харкові тренерський штаб остаточно визначиться зі складом команди для участі в офіційних матчах.

Сьогодні до Харкова вилетіли:

воротарі - Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо");

захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Валерій Бондар (усі - «Шахтар»), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі - "Динамо");

півзахисники - Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Віктор Коваленко (усі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі - "Динамо"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія);

нападники - Жуніор Мораес ("Шахтар"), Владислав Супряга ("Динамо").

Через травми не зможуть допомогти головній команді країни київські динамівці Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов та Володимир Шепелєв. Залишився у Києві для проведення МРТ ще один гравець столичної команди Віталій Буяльський, який учора під час матчу за Суперкубок України зазнав ушкодження бокової зв'язки коліна. Чи зможе він приєднатися до "синьо-жовтих", з’ясується найближчим часом.

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На вечір у Харкові заплановали перше тренування, яку пройде на добре знайомому для більшості гравців команди стадіоні "Сонячний".

Фото: uaf.ua.