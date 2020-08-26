26 серпня стартує перший попередній етап Кубка України з футболу
Як повідомляє пресслужба УАФ, у Кривому Розі відбудеться матч "Кривбас" - "Черкащина" (Черкаси), передає Укрінформ.
Решта поєдинків заплановані на 28-30 серпня.
28 сеорпня пройдуть зустрічі "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка) - "Полісся" (Житомир) та "Карпати" (Галич) - "Нива" (Тернопіль).
29 серпня зіграють такі пари команд: "Перемога" (Дніпро) - "Кремінь" (Кременчук). "Метал" (Харків) - "ВПК-Агро" (Магдалинівка), "Металург" (Запоріжжя) - "Авангард" (Краматорськ), "Нікополь" - " Кристал" (Херсон), "Вікторія" (Миколаївка) - "Яруд" (Маріуполь), "Альянс" (Липова Долина) - "Металіст-1925" (Харків), "Енергія" (Нова Каховка) - "Чорноморець" (Одеса), "Нива" (Вінниця) - "Чернігів", "Поділля" (Хмельницький) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Буковина" (Чернівці) - "Ужгород", "Балкани" (Зоря) - "Миколаїв", "Рубікон" (Київ) - "Діназ" (Вишгород), "Дніпро" (Черкаси) - "Верес" (Рівне).
Завершиться перший попередній етап національного Кубка матчами "Таврія-Сімферополь" (Херсон) - "Реал-Фарма" (Одеса), "Епіцентр" (Дунаївці) - "Карпати" (Львів), "Олімпія" (Савинці) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).
Фото: uaf.ua.