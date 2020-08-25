«Динамо» обіграло «Шахтар» в матчі за Суперкубок України

Київський клуб виграв Суперкубок України вдев’яте в історії.

В матчі за Суперкубок України «Динамо» обіграло «Шахтар» 3:1 і стало володарем трофею, повідомляє Укрінформ.

В поєдинку за Суперкубок України на НСК «Олімпійський» зустрілись кращі команди минулого сезону. Чемпіон країни – «Шахтар» і володар Кубка України – «Динамо». В першому таймі у киян відзначились де Пена і Родрігеш. За «Шахтар» забив Мораес.

Після перерви Фран Соль закріпив успіх киян. 3:1 – перемога «Динамо». Це перший трофей Мірчі Луческу на чолі київського клубу.

Як повідомляв Укрінформ, в 1-у турі чемпіонату УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1, а «Шахтар» переміг «Колос» 3:1.