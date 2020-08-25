«Шахтар» - «Динамо». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».

«Шахтар» - «Динамо»

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25 серпня 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 21:00.

Ласкаво просимо до Києва на поєдинок за Суперкубок України, в якому чемпіон УПЛ – донецький «Шахтар» зіграє проти володаря національного Кубка – київського «Динамо».

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Склади команд:

«Динамо»:

Головний тренер – Мірча Луческу (Румунія).

«Шахтар»:

Головний тренер – Луїш Каштру (Португалія).

Арбітр – Віталій Романов.

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Сьогодні, 25 серпня, «Шахтар» зустрінеться з «Динамо» в поєдинку за Суперкубок України. Вперше матч за цей трофей відбудеться в Києві, повідомляє Укрінформ.

Також матч примітний тим, що наставник «Динамо» Мірча Луческу вперше зіграє проти свого колишнього клубу – «Шахтаря».

Пряма трансляція на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».

Як повідомляв Укрінформ, в 1-у турі чемпіонату УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1, а «Шахтар» переміг «Колос» 3:1.