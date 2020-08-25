«Шахтар» - «Динамо». Текстова трансляція
«Шахтар» - «Динамо»
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25 серпня 2020 року. Київ. НСК «Олімпійський». Початок о 21:00.
Ласкаво просимо до Києва на поєдинок за Суперкубок України, в якому чемпіон УПЛ – донецький «Шахтар» зіграє проти володаря національного Кубка – київського «Динамо».
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Склади команд:
«Динамо»:
Головний тренер – Мірча Луческу (Румунія).
«Шахтар»:
Головний тренер – Луїш Каштру (Португалія).
Арбітр – Віталій Романов.
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Сьогодні, 25 серпня, «Шахтар» зустрінеться з «Динамо» в поєдинку за Суперкубок України. Вперше матч за цей трофей відбудеться в Києві, повідомляє Укрінформ.
Також матч примітний тим, що наставник «Динамо» Мірча Луческу вперше зіграє проти свого колишнього клубу – «Шахтаря».
Пряма трансляція на телеканалах «Україна» і «Футбол 1».
Як повідомляв Укрінформ, в 1-у турі чемпіонату УПЛ «Динамо» обіграло «Олімпік» 4:1, а «Шахтар» переміг «Колос» 3:1.