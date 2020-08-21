"Динамо" перемогло "Олімпік" на старті чемпіонату України

У п'ятницю, 21 серпня, розпочався ювілейний, 30-й чемпіонат України з футболу за участю 14-ти клубів Прем'єр-ліги.

На столичному стадіоні імені Валерія Лобановського київське "Динамо", яке очолив Мірча Луческу, обіграло донецький "Олімпік" - 4:1, передає Укрінформ.

Матч першого туру Української Прем’єр-ліги з футболу сезону 2020/2021. ФК «Олімпік» (Донецьк) – ФК «Динамо» (Київ)/ Фото Павла Багмута

М'ячі у киян забили Віталій Буяльський (8-ма хвилина), Владислав Супряга (56) та Віктор Циганков (87); у суперників - Сергій Політило (23). На 15-й хвилині власні ворота вразив донеччанин Тарас Завійський.

Сьогодні також пройде гра 1-го туру "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка). О 19.00 - трансляція на телеканалі "Футбол 1".

У суботу, 22 серпня, чернігівська "Десна" приймає луганську "Зорю" (17.00, "Футбол 2"), "Олександрія" - "Маріуполь" (19.30, "Футбол 2").

Матч "Львів" - "Минай" перенесений на більш пізню дату.

Заключні поєдинки 1-го туру відбудуться у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрове) зустрінеться з "Дніпром -1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - зі львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

Додамо, що за всю історію чемпіонатів незалежної України 15 разів "золото" вигравало київське "Динамо", 13 - донецький "Шахтар" та одного разу - сімферопольська "Таврія".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.