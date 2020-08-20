«Динамо» представило нову домашню форму

Головний елемент – горизонтальні сині смуги.

Київське «Динамо» перед стартом чергового сезону представив новий комплект домашньої форми, повідомляє офіційний сайт клубу.

Тепер на білих футболках Динамо з'явилися горизонтальні сині смуги. Залишився і прапор України, який розмістили по центру на грудях.

Форма розроблена американським виробником спортивного одягу New Balance. Слоган, під яким пройшла презентація - «Зустрічай нову смугу».

Перший матч в чемпіонаті України сезону-2020/2021 «Динамо» зіграє 21 серпня проти «Олімпіка». Гра відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського.

Як повідомляв Укрінформ, нападник Артем Кравець знову став гравцем «Динамо».

Фото: сайт ФК "Динамо"