Гравці «Динамо» Русин і Вантух вилікувались від коронавірусу

Однак, вони пропустять стартовий матч київського клубу в новому сезоні чемпіонату України.

Всі гравці, тренери та персонал «Динамо» здали негативні тести на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше інфіковані Назарій Русин і Роман Вантух також отримали негативні результати. Але їм ще належить контрольний тест 21 серпня, після якого вони зможуть повернутися в загальну групу.

Русин і Вантух пропустять матч чемпіонату УПЛ проти «Олімпіка», який відбудеться 21 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у двох гравців «Динамо» виявили коронавірус.

Фото: facebook.com/fcdynamoua