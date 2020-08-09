У двох футболістів "Динамо" виявили коронавірус

Двоє гравців першої команди київського "Динамо" інфіковані коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ФК "Динамо".

«У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми COVID-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха», - йдеться в повідомленні.

За даними клубу, після цього всім гравцям «Динамо» в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними.

Тим часом Русин і Вантух ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

Тренувальний процес «Динамо» триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

Крім того, повідомили у ФК «Динамо», випадок COVID-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи «Динамо» відправлені на двотижневий карантин.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

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