В українській армії 11 нових випадків COVID-19, одна людина померла

За добу в ЗСУ зафіксовано 11 нових випадків захворювання на коронавірус, одна особа померла.

Про це йдеться у повідомленні Командування медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

"Станом на 9 серпня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 305 осіб. За минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що одна особа, яка перебувала на лікуванні, вранці померла. Зафіксовано летальний випадок у Житомирській області. Працівник ЗСУ з 24 липня перебувала на амбулаторному лікуванні за адресою проживання. У зв’язку з погіршенням стану 2 серпня була госпіталізована в КУ ЦМЛ N1 (м.Житомир). З 3 серпня була підключена до апарату ШВЛ. Померла зранку 9 серпня.

У ЗСУ повідомили, що всього за час пандемії одужала 681 особа, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 172 особи.

В Україні станом на 9 серпня лабораторно підтвердили 80 949 випадків COVID-19, із них за добу 1199.