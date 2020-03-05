Русин підписав новий контракт із “Динамо” до 2025 року

21-річний нападник “Динамо” Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом.

Нова угода розрахована на п'ять років - до 28 лютого 2025 року, повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

“Хочу подякувати, в першу чергу, Бога за те, що він дав мені шанс залишитися в київському “Динамо” і продовжити контракт на п'ять років із такою великою командою...

Що стосується того, що я був кращим бомбардиром “Динамо” на зимових зборах, то це завжди приємно, але головне - забивати в офіційних іграх, і я хочу забити якомога більше м'ячів”, - прокоментував подію Назарій Русин.

Вихованець львівського футболу перейшов до київського “Динамо” 2015 року, а дебютував у виїзному поєдинку групового етапу Ліги Європи-2017/18 проти албанського “Шкендербеу” (2:3), в якому відразу відзначився забитим м'ячем.

Всього за “біло-синіх” у всіх турнірах Назарій Русин зіграв у 29 матчах і забив 7 м’ячів.