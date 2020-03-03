"Динамо" обіграло "Колос" у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Футболісти київського "Динамо" з рахунком 2:0 завдали поразки ковалівському "Колосу" у стартовому поєдинку 21-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Іспанський форвард Фран Соль вивів вперед "синьо-жовтих" на 40-й хвилині, результативно зігравши на добиванні; на 55-й хвилині перевагу господарів столичного НСК "Олімпійський" подвоїв хавбек киян Віктор Циганков - після удару у ліву "дев'ятку" з-за меж штрафного майданчика, повідомляє Укрінформ.

"Колос" після перерви грав у меншості - наприкінці першого тайму за грубу гру проти Циганкова арбітр зустрічі Віталій Романов показав другу жовту картку і вилучив з поля Євгена Задою (45+2).

Заключні матчі туру відбудуться у середу, 4 березня: "Маріуполь" зіграє з полтавською "Ворсклою", луганська "Зоря" - зі "Львовом", донецький "Олімпік" - з чернігівською "Десною", донецький "Шахтар" - з "Дніпром-1", львівські "Карпати" - з "Олександрією".

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 20 матчів), "Динамо" - 42 (21), "Зоря" - 40 (20), "Десна" - 36 (20), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (21), "Маріуполь" - 22 (20), "Дніпро-1" - 22 (20), "Львів" - 19 (20), "Олімпік" - 18 (20), "Ворскла" - 17 (20), "Карпати" - 12 (20).