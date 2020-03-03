Ліга Націй УЄФА: Україна зіграє зі Швейцарією, Іспанією і Німеччиною

В Амстердамі (Голландія) відбулося жеребкування групового турніру Ліги націй УЄФА-2022.

Футболісти збірної України у групі 4 елітного за рейтингом дивізіону А отримали у суперники команди Швейцарії, Іспанії і Німеччини, повідомляє Укрінформ.

Результати жеребкування.

Ліга А:

група 1 - Голландія, Італія, Боснія і Герцеговина, Польща;

група 2 - Англія, Бельгія, Данія, Ісландія;

група 3 - Португалія, Франція, Швеція, Хорватія;

група 4 - Швейцарія, Іспанія, УКРАЇНА, Німеччина.

Ліга В:

група 1 - Австрія, Норвегія, Північна Ірландія, Румунія;

група 2 - Чехія, Шотландія, Словаччина, Ізраїль;

група 3 - Росія, Сербія, Туреччина, Угорщина;

група 4 - Вельс, Фінляндія, Ірландія, Болгарія.

Ліга С:

група 1 - Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія;

група 2 - Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія;

група 3 - Молдова, Словенія, Косово, Греція;

група 4 - Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія.

Ліга D:

група 1 - Мальта, Андорра, Латвія, Фарерські острови;

група 2 - Сан-Маріно, Ліхтенштейн, Гібралтар.

Матчі групового етапу Ліги націй УЄФА розбиті на шість ігрових турів, в які команди проведуть спарені поєдинки 3-5 вересня, 6-8 вересня, 8-10 жовтня, 11-13 жовтня, 12-14 листопада та 15-17 листопада.

Фінальний турнір за участю переможців чотирьох груп елітної ліги відбудеться 2, 3 і 6 червня 2021 року.