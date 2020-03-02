Футбол: фінал Ліги Європи УЄФА-2022 пройде у Будапешті

Фінальний поєдинок футбольної Ліги Європи 2022 року відбудеться на "Пушкаш Арені" у столиці Угорщини Будапешті.

Так вирішили в понеділок, 2 березня, учасники робочої зустрічі виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, яка завершилася в Амстердамі (Нідерладни), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Виконком також затвердив, що Суперкубок УЄФА-2022 прийме "Олімпійський стадіон" у Гельсінкі (Фінляндія), а Суперкубок УЄФА-2023 - "Казань Арена" в Казані (Росія).

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Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА-2022 пройде на "Ювентус Стедіум" у Турині (Італія), а 2023-го - на арені PSV Stadium в Ейндховені (Нідерланди).