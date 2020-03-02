Супряга став кращим футболістом 20 туру чемпіонату України
Укрінформ
20-річного форварда "Дніпра-1" Владислава Супрягу визнано кращим гравцем 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.
Лауреата туру назвала експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці, повідомляє Укрінформ.
У недільному матчі з київським "Динамо" Супрязі вдалося зробити хет-трик. "Дніпро-1" переміг - 3:1.
Додамо, що кращим тренером 20-го туру став наставник дніпрян Дмитро Михайленко.