Супряга став кращим футболістом 20 туру чемпіонату України

Супряга став кращим футболістом 20 туру чемпіонату України

Укрінформ
20-річного форварда "Дніпра-1" Владислава Супрягу визнано кращим гравцем 20-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Лауреата туру назвала експертна рада УПЛ, до якої увійшли Олег Венглинський, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці, повідомляє Укрінформ.

У недільному матчі з київським "Динамо" Супрязі вдалося зробити хет-трик. "Дніпро-1" переміг - 3:1. 

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Додамо, що кращим тренером 20-го туру став наставник дніпрян Дмитро Михайленко. 

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