"Шахтар" програв "Ворсклі" у чемпіонаті України з футболу
Вирішальний м'яч забив Руслан Степанюк, якому на 30-й хвилині асистував Олександр Скляр, повідомляє Укрінформ.
"Ворскла" догравала зустріч у меншості - на 84-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Скляр.
Результати інших поєдинків туру:
"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 3:1
голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямін Вербич (45+5, з пенальті)
"Десна" (Чернігів) - "Маріуполь" - 4:0
голи: Андрій Тотовицький (12, 21), Олександр Філіппов (58, з пенальті), Владислав Калитвинцев (90+2);
"Львів" - "Олександрія" - 1:1
голи: Тавареш (87) - Богдан Мишенко (10);
"Колос" (Ковалівка) - "Карпати" (Львів) - 2:1
голи: Олег Ильїн (11), Кирило Петров (42) - Артем Козак (78)
"Зоря" (Луганськ) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0
гол: Владислав Кабаєв (77).
Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки, "Зоря" - 40, "Динамо" - 39, "Десна" - 36, "Олександрія" - 34, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 22, "Дніпро-1" - 22, "Олімпік" - 18, "Львів" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.