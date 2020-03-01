"Шахтар" програв "Ворсклі" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти донецького "Шахтаря" з рахунком 0:1 зазнали виїзної поразки від полтавської "Ворскли" у заключному матчі 20-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Вирішальний м'яч забив Руслан Степанюк, якому на 30-й хвилині асистував Олександр Скляр, повідомляє Укрінформ. "Ворскла" догравала зустріч у меншості - на 84-й хвилині за другу жовту картку поле залишив Скляр. Результати інших поєдинків туру: "Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 3:1 голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямін Вербич (45+5, з пенальті) "Десна" (Чернігів) - "Маріуполь" - 4:0 голи: Андрій Тотовицький (12, 21), Олександр Філіппов (58, з пенальті), Владислав Калитвинцев (90+2); "Львів" - "Олександрія" - 1:1 голи: Тавареш (87) - Богдан Мишенко (10); "Колос" (Ковалівка) - "Карпати" (Львів) - 2:1 голи: Олег Ильїн (11), Кирило Петров (42) - Артем Козак (78) "Зоря" (Луганськ) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:0 гол: Владислав Кабаєв (77). Читайте також: "Зоря" обіграла "Олімпік" і вийшла на друге місце у футбольній Прем'єр-лізі України Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки, "Зоря" - 40, "Динамо" - 39, "Десна" - 36, "Олександрія" - 34, "Колос" - 26, "Маріуполь" - 22, "Дніпро-1" - 22, "Олімпік" - 18, "Львів" - 18, "Ворскла" - 17, "Карпати" - 12.