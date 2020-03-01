"Зоря" обіграла "Олімпік" і вийшла на друге місце у футбольній Прем'єр-лізі України

Футболісти луганської "Зорі" завдали поразки донецькому "Олімпіку" і змістили київське "Динамо" з другої позиції у чемпіонаті України серед команд Прем'єр-ліги.

У матчі 20-го туру "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі завдала поразки донецькому "Олімпіку" з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором єдиного голу став 24-річний форвард "Зорі" Владислав Кабаєв, який відзначився на 77-й хвилині зустрічі.

Заключний поєдинок 20-го туру розпочнеться о 17.00 на ОСК "Металіст" у Харкові, де зійдуться донецький "Шахтар" і полтавська "Ворскла".

Результати інших поєдинків туру:

"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 3:1

голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямін Вербич (45+5, з пенальті)

"Десна" (Чернігів) - "Маріуполь" - 4:0

голи: Андрій Тотовицький (12, 21), Олександр Філіппов (58, з пенальті), Владислав Калитвинцев (90+2);

"Львів" - "Олександрія" - 1:1

голи: Тавареш (87) - Богдан Мишенко (10);

"Колос" (Ковалівка) - "Карпати" (Львів) - 2:1

голи: Олег Ильїн (11), Кирило Петров (42) - Артем Козак (78).

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 19-ти ігор), "Зоря" - 40 (20), "Динамо" - 39 (20), "Десна" - 36 (20), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (20), "Маріуполь" - 22 (20), "Дніпро-1" - 22 (20), "Олімпік" - 18 (20), "Львів" - 18 (20), "Ворскла" - 14 (19), "Карпати" - 12 (20).

На фото: Владислав Кабаєв.