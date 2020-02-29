"Колос" виграв у столиці футбольний матч УПЛ проти "Карпат"

Футболісти ковалівського "Колоса" записали три очки до турнірної таблиці чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

У суботу в 20-у туру підопічні Руслана Костишина переграли львівські "Карпати" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

На київському стадіоні "Оболонь-Арена" у ковалівців голами відзначилися Олег Ильїн (11-та хвилина) та Кирило Петров (42), у львів'ян - Артем Козак (78).

Чернігівська "Десна" обіграла "Маріуполь" - 4:0. М'ячі на чернігівському стадіоні імені Ю.Гагаріна забили Андрій Тотовицький (12, 21), Олександр Філіппов (58, з пенальті), Владислав Калитвинцев (90+2),

У паралельному поєдинку "Олександрія" не втримала переможний рахунок у матчі зі "Львовом" - 1:1. На львівській арені "Україна" забивали: Тавареш (87) - у господарів; Богдан Мишенко (10) - у гостей.

Завершиться 20-й тур у неділю, 1 березня, матчами луганської "Зорі" з донецьким "Олімпіком" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Уніан-ТВ") и полтавської "Ворскли" з донецьким "Шахтарем" (17.00, "Футбол 1").

Розпочався тур у п'ятницю. "Дніпро-1" переміг київське "Динамо" - 3:1.

Голи: Владислав Супряга (71, 82, 90) - Беньямін Вербич (45+5, з пенальті).

Вилучення: Володимир Польовий (75) - Віталій Буяльський (6).

Турнірне становище: "Шахтар" - 53 очки (після 19-ти ігор), "Динамо" - 39 (20), "Зоря" - 37 (19), "Десна" - 36 (20), "Олександрія" - 34 (20), "Колос" - 26 (20), "Маріуполь" - 22 (20), "Дніпро-1" - 22 (20), "Олімпік" - 18 (19), "Львів" - 18 (20), "Ворскла" - 14 (19), "Карпати" - 12 (20).