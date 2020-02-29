Головний матч сезону в Серії А «Ювентус» - «Інтер» перенесли на травень

Поєдинок мали зіграти 1 березня.

П'ять матчів 26-го туру футбольного чемпіонату Італії (Серії А) перенесені через поширення коронавірусу. Скасовано сьогоднішню гру «Удінезе» - «Фіорентина», а також завтрашні матчі «Мілан» - «Дженоа», «Парма» - СПАЛ, «Сассуоло» - «Брешія» і центральний поєдинок всього другого кола «Ювентус» - «Інтер», повідомляє сайт Серії А.

Матчі перенесені на 13 травня. Спочатку планувалося, що матч між «Ювентусом» і «Інтером» зіграють без глядачів.

Додамо, що 13 травня мав відбутися фінал Кубка Італії, проте тепер матч пройде 20 травня.

Нагадаємо, що після 25-и турів Серії А «Ювентус» йде на першому місці – 60 очок. На другій позиції «Лаціо» - 59 очок. «Інтер» третій – 54 очки і матч в запасі.