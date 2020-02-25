«Ювентус» не повертатиме гроші за квитки на матч з «Інтером»

Через коронавірус «Ювентус» не хоче втрачати 3 мільйони євро.

«Ювентус» не має наміру повертати вболівальникам гроші за квитки на матч чемпіонату Італії (Серія А) проти «Інтера», стверджує La Gazzetta dello Sport. Виручка від продажу квитків на цю зустріч, яку зіграють 1 березня, склала понад 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що федерація футболу Італії прийняла рішення проводити ігри Серії А за закритими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу.

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Додамо, що «Мілан», який також зіграє 1 березня без глядачів проти «Дженоа», вже почав процедуру повернення грошей за квитки.