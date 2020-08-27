Караваєв: У збірній України є по два-три футболісти на кожну позицію

Футбольний захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв поділився враженнями від першого дня збору національної команди напередодні старту в Лізі націй.

Як повідомляє пресслужба УАФ, гравець зазначив, що у збірній висока конкуренція на кожну позицію, передає Укрінформ.

"Ми давно не бачилися з хлопцями, скучили один за одним. Востаннє збиралися разом, коли грали із сербами минулого року. Після цього розпочався карантин, березневий збір, який мав бути перед Євро, скасували. Добре, що в нанвй збірній висока конкуренція, у тренерів є великий вибір виконавців. На кожну позицію є по два-три гравці. Це додає мотивації й позитивно впливає на атмосферу в команді. Ми розуміємо, яка ситуація склалася у зв'язку з коронавірусом, тому приймаємо її такою, якою вона є, і готуємося до Ліги націй. Чекаємо на ці матчі з нетерпінням. Для нас вони будуть доброю підготовкою, тим більше що суперники сильні. Такі ігри цікавіші, ніж товариські поєдинки", - сказав Караваєв.

Як повідомляв Укрінформ, на зборі в Харкові тренерський національної коминди України має остаточно визначиться зі складом для участі в офіційних матчах.

3 вересня збірна України зіграє вдома зі Швейцарією, а 6 вересня виступить у гостях проти Іспанії в Лізі націй УЄФА.

Фото: uaf.ua.