Шевченко: У Лізі націй награватимемо склад на Євро та світовий відбір

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко розповів про завдання команди на найближчі матчі Ліги націй УЄФА.

Ці поєдинки із сильними командами допоможуть визначити "кістяк" збірної на ігри Євро та світову кваліфікацію, заявив наставник в ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалах "Футбол 1/2/3".

"У нас є три-чотири дні, щоб згадати нашу тактику, структуру гри, попрацювати з обороною та атакою. Викликали багато гравців, але нині подивимося, хто готовий, а хто ні. Після цього складемо кінцевий список на матч проти Швейцарії. До Львіва полетить 25-26 чоловік... Немає переживань після довгої паузи. Знаю, що буде важко, оскільки команда давно не збиралася, а суперники у групі сильні. Але в нас є мотивація. Завдання одне - виступити добре проти сильних команд і награти склад на Євро та відбір до чемпіонату світу", - сказав Шевченко.

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Додамо, що 3 вересня Україна зіграє вдома зі Швейцарією, а 6 вересня виступить у гостях проти Іспанії.

Фото: uaf.ua.