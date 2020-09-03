Україна - Швейцарія: текстова трансляція матчу Ліги націй УЄФА - сьогодні на Укрінформі

Національна збірна України з футболу у четвер, 3 вересня, проведе стартовий поєдинок другого розіграшу Ліги націй УЄФА, в якому у Львові зустрінеться з командою Швейцарії.

Матч Україна - Швейцарія, який пройде на "Арені Львів", покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок поєдинку о 21.45.

Історія протистояння національних збірних України та Швейцарії на поєдинки не багата. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2006 в Кельні (Німеччина), де після нічийних 0:0 в основний і додатковий час "синьо-жовті" вирвали перемогу у серії пенальті (3:0). У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию - 2:2.

Поєдинок Україна - Швейцарія обслуговуватиме бригада арбітрів зі Швеції, яку очолює Андреас Екберг.

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Збірні України та Швейцарії виступають у групі 4 Ліги А разом з командами Німеччини та Іспанії, які у паралельному матчу зійдуться у Штутгарті.

У другому турі, 6 вересня, команда Андрія Шевченка зустрінеться на Альфредо Ді Стефано у Мадриді з іспанцями, а швейцарці прийматимуть німців на "Санкт-Якоб Парк" у Базелі.

Фото: Укрінформ.