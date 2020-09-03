Збірна України перемогла команду Швейцарії в Лізі націй УЄФА

В стартовому матчі Ліги націй УЄФА-2020/21 футболісти збірної України у Львові обіграли національну команду Швейцарії з рахунком 2:1.

Авторами голів на "Арені Львів" стали Андрій Ярмоленко, який відзначився на 14-й хвилині, та Олександр Зінченко (68) - у складі "синьо-жовтих"; Харіс Сеферович (41) - у альпійців, повідомляє Укрінформ.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Німеччини у Штутгарті не втримала перемогу над командою Іспанії - 1:1.

Турнірне становище: Україна - 3 очки, Іспанія - 1, Німеччина - 1, Швейцарія - 0.

Наступний матч в Лізі націй УЄФА збірна України зіграє 6 вересня у Мадриді з іспанцями. Швейцарці у свою чергу прийматимуть у Базелі німців.