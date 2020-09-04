Краще зіграли в завершальній стадії – Андрій Шевченко

Головний тренер збірної відзначив дебютантів – Тимчика і Михайличенка.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на прес-конференції після матчу першого туру Ліги Націй з Швейцарією (2:1) назвав складові перемоги його команди, повідомляє Укрінформ.

«Арена Львів» для нас – щасливе місце. Навіть без уболівальників ми відчували, що за нас вболівали. Як я і говорив, Швейцарія – дуже класна команда, відчувається робота тренера. Для нас це був відмінний тест і ми зробили гарну роботу.

Суперник не давав нам багато чого робити, вони багато пресингували, діяли по всьому полю. Це фізично дуже сильна команда. Цього вимагає сучасний футбол, була відкрита гра з боку обох команд. Ми забили голи, скориставшись нашими моментами. У Швейцарії також були епізоди, але сьогодні ми зіграли краще в завершальній стадії .

В першу чергу хочу відзначити дебютантів – вийшли на першу гру проти дуже непростого суперника, виконали повністю ті завдання, які ми перед ними ставили. Перший гол стався з хорошого підключення Тимчика, я дуже задоволений. В принципі, ми сьогодні могли використовувати лише три заміни. Стан футболістів був різним, але вони тримали темп гри і я бачив, що заміни були не потрібні. Ми досягли результату, значить рішення були виправдані.

У мене не було претензій до Яремчука, я більше намагався його стимулювати. Він добре вийшов, так, були помилки, але це футбол. Він приймав такі рішення, але до нього немає ніяких претензій. Коноплянка? За його станом, він провів відмінний матч. Йому треба конкурувати як в клубі, так і в збірній. Будемо давати йому шанс, ще бачимо в ньому потенціал.

До матчу проти Іспанії нам треба пройти реабілітацію. А коли вже приїдемо до Іспанії – будемо займатися кадровими питаннями», - розповів Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України посідає перше місце в своїй групі після того, як в іншій грі Німеччина та Іспанія зіграли внічию (1:1). Матч другого туру Ліги націй Україна зіграє 6 вересня в Мадриді проти Іспанії.