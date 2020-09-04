Ліга націй УЄФА: результати першого ігрового дня

У футбольній Європі стартував другий розіграш Ліги націй УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України у Львові здобула перемогу над командою Швейцарії (2:1).

Результати інших поєдинків першого ігрового дня Ліги націй УЄФА.

Ліга А

група 4:

Україна - Швейцарія - 2:1

Німеччина - Іспанія - 1:1.

Ліга В

група 3:

Туреччина - Угорщина - 0:1

Росія - Сербія - 3:1;

група 4:

Болгарія - Ірландія - 1:1

Фінляндія - Вельс - 0:1.

Ліга С

група 3:

Молдова - Косово - 1:1

Словенія - Греція - 0:0.

ліга D

група 1:

Латвія - Андорра - 0:0

Фарерські острови - Мальта - 3:2.

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На другий ігровий день у п'ятницю, 4 вересня, заплановані поєдинки Італія - Боснія і Герцеговина, Голландія - Польща, Румунія - Північна Ірландія, Норвегія - Австрія, Шотландія - Ізраїль, Словаччина - Чехія, Литва - Казахстан, Албанія - Білорусь.

У суботу, 5 вересня, відбудуться заключні матчі першого туру: Ісландія - Англія, Данія - Бельгія, Швеція - Франція, Португалія - Хорватія, Північна Македонія - Вірменія, Азербайджан - Люксембург, Кіпр - Чорногорія, Естонія - Грузія, Гібралтар - Сан-Марино.

Збірна України свій наступний матч у Лізі націй УЄФА проведе на виїзді у неділю, 6 вересня, проти команди Іспанії.

Фото: Укрінформ.