Ліга націй УЄФА: результати першого ігрового дня
Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України у Львові здобула перемогу над командою Швейцарії (2:1).
Результати інших поєдинків першого ігрового дня Ліги націй УЄФА.
Ліга А
група 4:
Україна - Швейцарія - 2:1
Німеччина - Іспанія - 1:1.
Ліга В
група 3:
Туреччина - Угорщина - 0:1
Росія - Сербія - 3:1;
група 4:
Болгарія - Ірландія - 1:1
Фінляндія - Вельс - 0:1.
Ліга С
група 3:
Молдова - Косово - 1:1
Словенія - Греція - 0:0.
ліга D
група 1:
Латвія - Андорра - 0:0
Фарерські острови - Мальта - 3:2.
На другий ігровий день у п'ятницю, 4 вересня, заплановані поєдинки Італія - Боснія і Герцеговина, Голландія - Польща, Румунія - Північна Ірландія, Норвегія - Австрія, Шотландія - Ізраїль, Словаччина - Чехія, Литва - Казахстан, Албанія - Білорусь.
У суботу, 5 вересня, відбудуться заключні матчі першого туру: Ісландія - Англія, Данія - Бельгія, Швеція - Франція, Португалія - Хорватія, Північна Македонія - Вірменія, Азербайджан - Люксембург, Кіпр - Чорногорія, Естонія - Грузія, Гібралтар - Сан-Марино.
Збірна України свій наступний матч у Лізі націй УЄФА проведе на виїзді у неділю, 6 вересня, проти команди Іспанії.
Фото: Укрінформ.