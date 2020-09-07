Нам було важко фізично після матчу зі Швейцарією – Шевченко

Україна поступилася вперше з листопада 2018-го і обірвала 12-матчеву серію без поразок.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив телеканалу «Футбол» причини поразки в Лізі націй від Іспанії (0:4).

«Другий матч для нас на такому рівні. Ще дуже важко. Гравці віддали все, що могли на поле. На жаль, рівень та інтенсивність нашого чемпіонату не дає можливості грати два матчі поспіль. Іспанія – супер команда з гравцями високого рівня. Було важко підійти фізично до Іспанії після матчу зі Швейцарією.

Потрібно розуміти, наскільки сильним був наш суперник. На жаль, рівень двох команд був непорівнянний.

Ми спробували зробити невелику ротацію. Сьогоднішній рівень, куди ми потрапили, він дуже високий. Намагалися збалансувати склад. До гравців претензій немає. Вони віддали все. Але цей рівень занадто відрізнявся для нас.

Ми дали шанси у відсутності Степаненко новим гравцям. Тарас – важливий гравець для команди. Але сьогодні ні одна, ні дві заміни не змогли б переломити хід матчу. Була велика різниця у фізичному плані. Гравці Іспанії були свіжішими, рухалися, швидше приймали рішення. Нам було складно відновитися після Швейцарії.

Ми знали, що Іспанія завжди пресингує. На лінії м'яча 4-5 гравців, дуже добре страхують. Ми намагалися по-різному виходити. Через різний пас, різноманітність включили. Але Іспанія переграла нас в цьому плані.

Вважаю, що багато інформації для нас. Ми вимоги ставимо великі перед гравцями. Може, щось перешикуємо в майбутньому. Нас в наступному місяці чекають Франція, Німеччина та Іспанія. Будемо намагатися конкурувати. Є місяць для роздумів – як конкурувати», - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України програла Іспанії в матчі Ліги націй 0:4. Україна поступилася вперше з листопада 2018-го і обірвала 12-матчеву серію без поразок. Це найбільша поразка за період роботи Андрія Шевченка.