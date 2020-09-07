Ліга націй УЄФА: результати другого туру
Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України у Мадриді поступилася команді Іспанії (0:4).
Результати поєдинків неділі.
Ліга А
група 4:
Іспанія - Україна - 0:4
Швейцарія - Німеччина - 1:1.
Ліга В
група 3:
Угорщина - Росія - 2:3
Сербія - Туреччина - 0:0;
група 4:
Вельс - Болгарія - 1:0
Ірландія - Фінляндія - 0:1.
Ліга С
група 3:
Словенія - Молдова - 1:0
Косово - Греція - 1:2.
ліга D
група 1:
Андорра - Фарерські острови - 0:1
Мальта - Латвія - 1:1.
На 7 вересня заплановані поєдинки Боснія і Герцеговина - Польща, Голландія - Італія, Австрія- Румунія, Північна Ірландія - Норвегія, Ізраїль - Словаччина, Білорусь - Казахстан, Албанія - Литва.
8 вересня відбудуться заключні матчі другого туру: Бельгія - Ісландія, Данія - Англія, Франція - Хорватія, Швеція - Португалія, Грузія -
Північна Македонія, Вірменія - Естонія, Кіпр - Азербайджан, Люксембург - Чорногорія, Ліхтенштейн - Сан-Марино.
Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе вдома 10 жовтня проти команди Німеччини.
Фото: УЄФА.