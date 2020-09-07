Ліга націй УЄФА: результати другого туру

Ліга націй УЄФА: результати другого туру

Укрінформ
У футбольній Європі стартував другий тур Ліги націй УЄФА-2020/21.

Як повідомляв Укрінформ, національна збірна України у Мадриді поступилася команді Іспанії (0:4).

Результати поєдинків неділі.

Ліга А

група 4:

Іспанія - Україна - 0:4

Швейцарія - Німеччина - 1:1.

Ліга В

група 3:

Угорщина - Росія - 2:3

Сербія - Туреччина - 0:0;

група 4:

Вельс - Болгарія - 1:0

Ірландія - Фінляндія - 0:1.

Ліга С

група 3:

Словенія - Молдова - 1:0

Косово - Греція - 1:2.

ліга D

група 1:

Андорра - Фарерські острови - 0:1

Мальта - Латвія - 1:1.

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На 7 вересня заплановані поєдинки Боснія і Герцеговина - Польща, Голландія - Італія, Австрія- Румунія, Північна Ірландія - Норвегія, Ізраїль - Словаччина, Білорусь - Казахстан, Албанія - Литва.

8 вересня відбудуться заключні матчі другого туру: Бельгія - Ісландія, Данія - Англія, Франція - Хорватія, Швеція - Португалія, Грузія -

Північна Македонія, Вірменія - Естонія, Кіпр - Азербайджан, Люксембург - Чорногорія, Ліхтенштейн - Сан-Марино.

Збірна України свій наступний матч Ліги націй УЄФА проведе вдома 10 жовтня проти команди Німеччини.

Фото: УЄФА.

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