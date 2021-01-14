Гравці «Шахтаря» пройшли медогляд після повернення з відпустки

Серед тих, хто вже пройшов медогляд – Коваленко і Мудрик.

У четвер, 14 січня, футболісти «Шахтаря» почали проходити медобстеження напередодні тренувального збору в Туреччині, повідомляє сайт клубу.

У числі перших десяти гравців медогляд пройшли півзахисники Віктор Коваленко і Михайло Мудрик. Першого пов'язують з переходом в «Аталанту», а другий нинішньою зимою повернувся з оренди в «Десні».

Очікується, що влітку Коваленко стане гравцем «Аталанти». Він вже підписав з італійським клубом попередній контракт на п'ять років. У нинішньому сезоні хавбек збірної України забив чотири голи в 11 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня «Шахтар» вирушає до Туреччини, де зіграє чотири контрольні матчі.

Фото: сайт ФК "Шахтар"