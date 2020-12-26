Віктор Коваленко відмовив «Ромі» заради переходу в «Аталанту» - ЗМІ

Футбольний хавбек донецького "Шахтаря" Віктор Коваленко відхилив пропозицію італійського клубу "Рома", яку тренує колишній наставник української команди португалець Паулу Фонсека.

Деякий час представники римського клубу контактували з 24-річним українцем, але він вибрав іншу італійську команду - "Аталанту", повідомляє Tutto Atalanta.

Інтерес до футболіста також існував з боку португальської "Бенфіки", але "орли" звернулися до футболіста занадто пізно.

Нинішнього сезону Коваленко забив за "Шахтар" 4 м'ячі в 11-ти матчах.

Фото: tuttoatalanta.com.