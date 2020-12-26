Хавбек «Шахтаря» Дентіньйо може взимку повернутися до Бразилії

Бразильський футбольний клуб "Корінтіанс" зацікавлений у послугах півзахисника "Шахтаря" Дентіньйо.

У 31-річного бразильського гравця закінчується контракт з українською командою влітку 2021 року, і з січня він може підписувати попередню угоду з іншим клубом, повідомляє Meu Timao.

"Можливий варіант із достроковим припиненням співпраці взимку через добрі відносини між гравцем та клубом. В іншому випадку, "Корінтіанс" буде змущений заплатити компенсацію "Шахтарю" за перехід Дентіньйо в зимове трансферне вікно", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що Дентіньйо - вихованець "Корінтіанс". Саме з цієї кооманди у липні 2011 року він перейшов до "Шахтаря".

Нинішнього сезону бразилець забив 3 м'ячі (один з них - "Реалу") у восьми матчах.

Фото: folhavitoria.com.