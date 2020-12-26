Клубний рейтинг УЄФА усіх часів: «Реал» - лідер, «Динамо» на 11 місці

Мадридський клуб випередив «Баварію» і «Барселону».

УЄФА представив рейтинг кращих клубів за всю історію існування організації. Перше місце в рейтингу зайняв «Реал», який 51 раз грав в Кубку європейських чемпіонів і Лізі чемпіонів і взяв трофей 13 разів.

На другому місці розташовується «Баварія», яка брала участь в турнірах 37 раз і є 6-разовим переможцем КЕЧ та ЛЧ. Третю сходинку посіла «Барселона», яка 5 разів вигравала турнір і брала участь в розіграшах КЕЧ та ЛЧ 31 раз.

Кращий український клуб в рейтингу - «Динамо», яке займає 11-й рядок. Кияни займають найвищу позицію серед клубів, які жодного разу не вигравали Кубок європейських чемпіонів або Ліги чемпіонів і не грали в фіналі турніру. «Шахтар» перебуває на 31-й позиції.

Топ-11 клубів Європи на підставі виступів у КЕЧ та ЛЧ:

1. «Реал» (Іспанія)

2. «Баварія» (Німеччина)

3. «Барселона» (Іспанія)

4. «Манчестер Юнайтед» (Англія)

5. «Ювентус» (Італія)

6. «Мілан» (Італія)

7. «Ліверпуль» (Англія)

8. «Бенфіка» (Португалія)

9. «Порту» (Португалія)

10. «Аякс» (Нідерланди)

11. «Динамо» Київ (Україна)

31. «Шахтар» (Україна)

176. «Дніпро» (Україна)

286. «Зоря» (Україна)

336. «Металіст» (Україна)

346. «Таврія» (Україна).

Рейтинг охоплює період з 1955 по 2020 рік і враховує виступи в Лізі чемпіонів і Кубку європейських чемпіонів. Командам нараховується 2 очка за перемогу і 1 бал - за нічию.