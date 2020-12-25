Павелко вручив ветеранам «Динамо» ордени «За заслуги» I ступеня

Президент Української асоціації футболу, член виконкому УЄФА Андрій Павелко вручив видатним футболістам київського "Динамо" Володимиру Онищенку та Анатолію Конькову ордени "За заслуги" I ступеня.

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

Рішення відзначити футбольних легенд із нагоди 45-річчя перемоги "Динамо" в Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА було ухвалено указом Президента України Володимира Зеленського.

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Як повідомлялося, раніше орден князя Ярослава Мудрого II ступеня у столичному Будинку футболу отримав співголова Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ Олег Блохін.

Фото: uaf.ua.