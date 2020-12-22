Гутцайт вручив Блохіну орден князя Ярослава Мудрого

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у столичному Будинку футболу вручив легендарному українському футболісту, володарю «Золотого м’яча» Олегу Блохіну орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Як інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), президент організації, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко під час урочистої події, зокрема, зазначив, що державну нагороду отримав один з найяскравіших футбольних талантів України, передає Укрінформ.

«Це чудова нагода, щоб згадати пам’ятні сторінки, які Олег Володимирович вписав у футбольну історію нашої держави як гравець і як тренер національної збірної України. Дякую пану міністру за високу відзнаку для нашого колеги, який зараз реалізує свої знання і досвід на посаді співголови Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ! Дякую Олегу Блохіну за відданість грі та історичні перемоги українського футболу на міжнародній арені!», - наголосив Павелко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагородив видатних футболістів київського «Динамо» державними нагородами з нагоди 45-річчя перемоги команди в Кубку володарів кубків і Суперкубку УЄФА в сезоні 1974-1975 років, а також за особисті заслуги в розвитку і популяризації українського футболу, піднесення міжнародного спортивного престижу України.

Фото пресслужби УАФ.