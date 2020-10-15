Президент Володимир Зеленський вважає, що підіймати імідж України можливо тільки через легендарні перемоги.

Як передає Укрінформ, про це він сказав під час зустрічі з видатними гравцями футбольного клубу «Динамо» (Київ), проведеної з нагоди 45-ї річниці перемоги у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975, повідомляє пресслужба глави держави.

«Підіймати імідж України як у самій країні, так і за кордоном – чого сьогодні дуже не вистачає – можливо тільки через такі легендарні перемоги», – сказав Зеленський.

Він наголосив на важливості перемоги, яку футболісти здобули 45 років тому. Він подякував ветеранам «Динамо», які у 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА.

Зеленський зустрівся з ветеранами київського «Динамо» / Фото: Офіс Президента

«Такої великої перемоги в Україні ніколи не було», – підкреслив Президент.

Він вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.

«Найголовніше – те, що ви зробили 45 років тому. Це і є велика нагорода», – сказав глава держави.

Зеленський також привітав футбольну збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії у матчі Ліги націй.

Представники ФК «Динамо» подарували главі держави м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.

Учасники зустрічі переглянули відеоролик, присвячений визначним успіхам ФК «Динамо».

45 років тому ФК «Динамо» (Київ) здобув перемогу на угорським ФК «Ференцварош» у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 .

Національна команда України 13 жовтня 2020 року з рахунком 1:0 обіграла збірну Іспанії в матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА.

Матч проводився у Києві на НСК "Олімпійський".