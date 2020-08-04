L'Équipe назвала Зідана кращим футбольним клубним тренером світу

Французька газета L'Équipe вважає свого співвітчизника, наставника іспанської команди "Реал" (Мадрид) Зінедіна Зідана кращим футбольним клубним тренером світу на цей момент.

Зідан обійшов у своєрідному рейтингу німця Юргена Клоппа, який працює з "Ліверпулем", та тренера "Манчестер Сіті" іспанця Хосепа Гвардіолу. повідомляє сайт L'Équipe.

Додамо, що Зідан тренував "Реал" з 2016-го по 2018 роки і виграв за цей час чемпіонат та Суперкубок Іспанії, тричі - Лігу чемпіонів, а також по два рази переміг у Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу. Повернувшись до мадридської команди у 2019-у, француз привів клуб до перемоги у чемпіонаті Іспанії.

Фото: goal.com.