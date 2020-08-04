Шапаренко: На "теорії" Луческу знайомить зі своєю філософією гри
Гравець відзначив, що тренер збирає всіх на теоретичні заняття, де знайомить зі своєю філософією футболу, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".
"Нині ми знайомимося з новими вправами, - розповів Шапаренко. - Тренування у нас дуже інтенсивні. Треба виконувати великий обсяг роботи, багато рухатися з м'ячем. У Луческу європейський підхід, це одразу видно. Усій команді дуже подобається тренувальний процес, усі слухають тренера і намагаються виконувати його вимоги. Ііндівідуального розмови з новим тренером у мене поки не було. Він всіх збирає на теоретичні заняття, де розповідає про свою філософію гри - як він її бачить, що хоче бачити від нас...".
Як повідомлялося, 23 липня київське "Динамо" підписало з Мірчею Луческу дворічний контракт з опцією пролонгації ще на рік.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.