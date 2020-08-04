Шапаренко: На "теорії" Луческу знайомить зі своєю філософією гри

Футбольний хавбек київського "Динамо" Микола Шапаренко поділився враженнями від перших тренувань під керівництвом румунського наставника Мірчі Луческу.

Гравець відзначив, що тренер збирає всіх на теоретичні заняття, де знайомить зі своєю філософією футболу, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Нині ми знайомимося з новими вправами, - розповів Шапаренко. - Тренування у нас дуже інтенсивні. Треба виконувати великий обсяг роботи, багато рухатися з м'ячем. У Луческу європейський підхід, це одразу видно. Усій ​​команді дуже подобається тренувальний процес, усі слухають тренера і намагаються виконувати його вимоги. Ііндівідуального розмови з новим тренером у мене поки не було. Він всіх збирає на теоретичні заняття, де розповідає про свою філософію гри - як він її бачить, що хоче бачити від нас...".

Як повідомлялося, 23 липня київське "Динамо" підписало з Мірчею Луческу дворічний контракт з опцією пролонгації ще на рік.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.