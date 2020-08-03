Матч Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Вольфсбург" розсудить словак Кружляк

Футбольний поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" та німецьким клубом "Вольфсбургом" у якості головного арбітра обслуговуватиме словацький арбітр Іван Кружляк.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Law 5 - The Referee.

Асистенти арбітра - Браніслав Ганцко та Петер Беднар (обидва - Словаччина), четвертий рефері - Іван Бебек (Хорватія), суддя VAR - Андріс Трейманіс (Латвія).

З "Вольфсбургом" український клуб зіграє у середу, 5 серпня, на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок матчу о 19.55.

Перший матч суперників у Німеччині, який відбувся в березні, завершився перемогою чемпіонів України - 2:1.

Фото: law5-theref.blogspot.com.