Став відомий розклад матчів «Шахтаря» на зборі у Туреччині

Донецький футбольний клуб "Шахтар" визначився із суперниками на першому навчально-тренувальному зборі, який пройде з 17-го по 26 січня в турецькій Анталії.

"Гірники" зіграють з польським "Лехом", болгарським "Лудогорцем", словенським "Марібором" та словацьким "Слованом", повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар". Розклад матчів "Шахтаря": 21 січня. "Шахтар" - "Лех (Познань, Польща). Початок о 18.00 23 січня. "Шахтар" - "Лудогорець" (Разград, Болгарія). 18.00 25 січня. "Шахтар" - "Марібор" (Марібор, Словенія). 18.00 26 січня. "Шахтар" - "Слован" (Братислава, Словаччина). 12.00. Читайте також: Захисник «Шахтаря» Бондар: Наша мета - фінал Ліги Європи У лютому донеччани зіграють в 1/16 фіналу Ліги Європи проти ізраїльської команди "Маккабі" (Тель-Авів). Фото: shakhtar.com.