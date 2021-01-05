Асистент Луческу із фізпідготовки розірвав контракт з «Динамо»

Помічник головного тренера київського футбольного клубу "Динамо" Мірчі Луческу італієць Дієго Лонго розірвав контракт з киянами.

Італієць залишив українську команду за сімейними обставинами, повідомляє Football.ua.

"На жаль, я розірвав контракт з "Динамо". У мене було ще 2,5 роки контракту із клубом. Розумієте, моя дружина і діти увесь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі . Звичайно, я спершу поговорив з Мірчею Луческу. Він зрозумів мою ситуацію, був засмучений, але сказав: "окей". "Динамо" - це топ клуб. У мене були чудові стосунки із гравцями, керівництвом та всіма співробітниками клубу. Шкодую про це рішенні, але по-іншому не міг вчинити. Я хотів, щоб моя сім'я переїхала зі мною до Києва. Скрізь, де я працював, вона була зі мною. Але навіть якщо б вони переїхали до Києва, я б все одно їх не бачив", - сказав Лонго.

Італійський фахівець у "Динамо" виконував обов'язки тренера із фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.