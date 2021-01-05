Стали відомі плани київського «Динамо» на січень

У понеділок, 11 січня, завершиться зимова відпустка для футболістів першої команди київського "Динамо".

Здавши ПЛР-тести на COVID-19, цього і наступного дня "біло-сині" пройдуть традиційне комплексне медобстеження, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Кілька днів динамівці займатимуться на своїй клубній базі у Кончі-Заспі. А в п'ятницю, 15 січня, для команди розпочнеться перший міжсезонний тренувальний збір, який нинішнього року "Динамо" проведе в ОАЕ. У зборі візьме участь розширений склад, в тому числі деякі гравці молодіжної команди.

Протягом збору підопічні Мірчі Луческу проведуть кілька контрольних матчів. Дві гри вже затверджені. 18 січня "Динамо" зустрінеться з чемпіоном Польщі "Легіей" з Варшави, а 21-го зіграє з чемпіоном Білорусі "Шахтарем" із Солігорська.

26 січня команда повернеться до Києва і отримає кілька вихідних днів. А 29 січня відправиться на другий тренувальний збір - до Туреччини.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.