Стали відомі перші суперники «Динамо» на зборі в ОАЕ

Стали відомі перші суперники «Динамо» на зборі в ОАЕ

Укрінформ
11 січня завершиться зимова відпустка футболістів київського "Динамо".

Команда пройде традиційне медобстеження у Києві і вирушить на тренувальний збір в ОАЕ, повідомляє пресслужба столичного клубу. 

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі "Легією" з Варшави, а 21-го зіграють з найсильнішою командою Білорусі - "Шахтарем" (Солігорськ).

Обидва поєдинки розпочнуться о 15.00 за київським часом, їх покаже клубний канал "Динамо" (Київ) в Youtube.

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Про інші поєдинки пресслужба поінформує додатково. Ведуться переговори з потенційними спаринг-партнерами.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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