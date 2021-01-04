Стали відомі перші суперники «Динамо» на зборі в ОАЕ

11 січня завершиться зимова відпустка футболістів київського "Динамо".

Команда пройде традиційне медобстеження у Києві і вирушить на тренувальний збір в ОАЕ, повідомляє пресслужба столичного клубу.

18 січня підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з чемпіоном Польщі "Легією" з Варшави, а 21-го зіграють з найсильнішою командою Білорусі - "Шахтарем" (Солігорськ).

Обидва поєдинки розпочнуться о 15.00 за київським часом, їх покаже клубний канал "Динамо" (Київ) в Youtube.

Про інші поєдинки пресслужба поінформує додатково. Ведуться переговори з потенційними спаринг-партнерами.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.