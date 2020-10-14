Стаховський зіграє на турнірі АТР у Туреччині, Марченко - в Німеччині

Український тенісист Сергій Стаховський заявлений в основній сітці челленжера ATP Istanbul Challenger Ted Open.

Турнір стартує 19 жовтня у Стамбулі (Туреччина), повідомляє Теннісний портал України.

Друга "ракетка" України Ілля Марченко заявлений у кваліфікації челленджера ATP Wolffkran Open у німецькому місті Ізманінг, який також пройде наступного тижня.

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Нагадаємо, що після відновлення тенісних змагань Марченко поки зіграв лише один матч, поступившись у першому колі кваліфікації "Ролан Гаррос".

На фото: Сергій Стаховський/tennisua.org.