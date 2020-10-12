Стаховський і Марченко опустилися у світовому рейтингу
Стаховський посідає 190-те місце, а Марченко - 216-те, передає Укрінформ.
Рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів, як і раніше, очолює серб Новак Джокович. Другим йде переможець "Ролан Гаррос" -2020 іспанець Рафаель Надаль.
Рейтинг ATP:
1. Новак Джокович (Сербія, 11740 очок)
2. Рафаель Надаль (Іспанія, 9850)
3. Домінік Тім (Австрія, 9125)
4. Роджер Федерер (Швейцарія, 6630)
5. Стефанос Ціціпас (Греція, 5925, +1)
6. Данило Медведєв (Росія, 5890, -1)
7. Олександр Зверєв (Німеччина, 4650)
8. Дієго Шварцман (Аргентина, 3180, +6)
9. Маттео Берреттіні (Італія, 3075, -1)
10. Андрій Рубльов (Росія, 2974, +2)
... 190. Сергій Стаховський (Україна, 314, -6)
... 216. Ілля Марченко (Україна, 255, -6).
На фото: Сергій Стаховський/Getty Images.