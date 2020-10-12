Стаховський і Марченко опустилися у світовому рейтингу

Провідні українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко опустилися на шість позицій в оновленому рейтингу ATP.

Стаховський посідає 190-те місце, а Марченко - 216-те, передає Укрінформ. Рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів, як і раніше, очолює серб Новак Джокович. Другим йде переможець "Ролан Гаррос" -2020 іспанець Рафаель Надаль. Читайте також: Джокович: "Надаль здивував мене своєю грою на корті Рейтинг ATP: 1. Новак Джокович (Сербія, 11740 очок) 2. Рафаель Надаль (Іспанія, 9850) 3. Домінік Тім (Австрія, 9125) 4. Роджер Федерер (Швейцарія, 6630) 5. Стефанос Ціціпас (Греція, 5925, +1) 6. Данило Медведєв (Росія, 5890, -1) 7. Олександр Зверєв (Німеччина, 4650) 8. Дієго Шварцман (Аргентина, 3180, +6) 9. Маттео Берреттіні (Італія, 3075, -1) 10. Андрій Рубльов (Росія, 2974, +2) ... 190. Сергій Стаховський (Україна, 314, -6) ... 216. Ілля Марченко (Україна, 255, -6). На фото: Сергій Стаховський/Getty Images.