Стаховський і Марченко опустилися у світовому рейтингу

Стаховський і Марченко опустилися у світовому рейтингу

Укрінформ
Провідні українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко опустилися на шість позицій в оновленому рейтингу ATP.

Стаховський посідає 190-те місце, а Марченко - 216-те, передає Укрінформ.

Рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів, як і раніше, очолює серб Новак Джокович. Другим йде переможець "Ролан Гаррос" -2020 іспанець Рафаель Надаль.

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Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербія, 11740 очок)

2. Рафаель Надаль (Іспанія, 9850)

3. Домінік Тім (Австрія, 9125)

4. Роджер Федерер (Швейцарія, 6630)

5. Стефанос Ціціпас (Греція, 5925, +1)

6. Данило Медведєв (Росія, 5890, -1)

7. Олександр Зверєв (Німеччина, 4650)

8. Дієго Шварцман (Аргентина, 3180, +6)

9. Маттео Берреттіні (Італія, 3075, -1)

10. Андрій Рубльов (Росія, 2974, +2)

... 190. Сергій Стаховський (Україна, 314, -6)

... 216. Ілля Марченко (Україна, 255, -6).

На фото: Сергій Стаховський/Getty Images.

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