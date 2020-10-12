Джокович: "Надаль здивував мене своєю грою на корті

Перша "ракетка" світу Новак Джокович прокоментував свою поразку в фіналі "Ролан Гаррос" від іспанця Рафаеля Надаля.

Як повідомляє BTU, сербський тенісист зізнався, що суперник здивував своєю грою, передає Укрінорм.

"Зі мною все було гаразд, я був добре готовий до матчу. Просто мене переміг суперник, який показав ідеальну гру. Він не помилявся, повертав на мою половину корту всі м'ячі, тактично діяв правильно. Особливо у перших двох сетах. Ось і все. Ніяких інших причин немає. Надаль мене здивував своєю грою, якістю тенісу, Він був феноменальний і заслужив цю перемогу", - заявив серб.

Як повідомлялося, Надаль переміг Джоковича із рахунком 6:0, 6:2, 7:5. Іспанець утретє поспіль захистив титул, завоювавши на "Ролан Гаррос" 13-ту перемогу в кар'єрі (2005-2008 роки, 2010-2014, 2017-2020).

Фото: epa.eu.