Світоліна залишається п'ятою "ракеткою" світу в оновленому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила рейтинг спортсменок станом на 12 жовтня.

В оновленому рейтингу, опублікованому на офіційному сайті WTA, перша "ракетка" України Еліна Світоліна зберегла п'яту позицію, передає Укрінформ.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті, за нею в першій десятці розташувалися румунка Симона Халеп, японка Наомі Осака, американка Софія Кенін, українка Еліна Світоліна, чешка Кароліна Плішкова, канадка Бьянка Андреєску, чешка Петра Квітова, голландка Кікі Бертенс і американка Серена Вільямс.

Другою "ракеткою" України залишається Даяна Ястремська - 29-е місце (-1 позиція).

Катерина Козлова опустилася на 104-е місце (-5), Марта Костюк піднялася на 6 рядків і тепер - 113-а, Катаріна Завацька - 117-а (-5), Леся Цуренко - 144-а (-7), а Ангеліна Калініна - 161-а (-8).

Фото: Getty Images.